На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько жителей Белгорода погибли в результате ударов беспилотников ВСУ

Baza: в Белгороде погибли как минимум два человека от ударов беспилотников
true
true
true
close
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Оба погибших во время атаки находились на улице Евгения Павловского», — отмечается в сообщении.

По данным канала, еще три человека пострадали. На месте прилетов начались пожары.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры, на которых запечатлен момент поражения украинского беспилотника на подлете к Белгороду. Он призвал обратить внимание на надпись, нанесенную бойцами ВСУ на крыло летательного аппарата, — «с любовью для жителей Белгорода». Губернатор назвал это еще одним подтверждением, что «цель ВСУ — террор».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ усиливают «дронный террор» против обычных россиян. По его словам, Киев расширяет спектр беспилотных приспособлений, применяемых для покушений на мирных граждан и нанесения экономического ущерба. Кроме того, ВСУ, устраивая ежедневные налеты, стремятся оказывать психологическое давление на российских граждан.

Ранее на видео попал момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами