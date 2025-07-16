Несколько жителей Белгорода погибли в результате ударов беспилотников ВСУ

Baza: в Белгороде погибли как минимум два человека от ударов беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород беспилотниками, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Оба погибших во время атаки находились на улице Евгения Павловского», — отмечается в сообщении.

По данным канала, еще три человека пострадали. На месте прилетов начались пожары.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры, на которых запечатлен момент поражения украинского беспилотника на подлете к Белгороду. Он призвал обратить внимание на надпись, нанесенную бойцами ВСУ на крыло летательного аппарата, — «с любовью для жителей Белгорода». Губернатор назвал это еще одним подтверждением, что «цель ВСУ — террор».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что ВСУ усиливают «дронный террор» против обычных россиян. По его словам, Киев расширяет спектр беспилотных приспособлений, применяемых для покушений на мирных граждан и нанесения экономического ущерба. Кроме того, ВСУ, устраивая ежедневные налеты, стремятся оказывать психологическое давление на российских граждан.

Ранее на видео попал момент удара беспилотника ВСУ по зданию суда в Белгороде.