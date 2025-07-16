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В Минобороны России рассказали об уничтоженных беспилотниках

Минобороны: за три часа над тремя регионами России уничтожены 40 БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за три часа 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над тремя регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 29 беспилотников над Белгородской областью, 9 дронов — над Брянской областью и еще два БПЛА — над территорией Липецкой области.

До этого в Минобороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в зоне проведения спецоперации и над Россией 178 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 69 771 украинский беспилотник.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 16 июля российские военные уничтожили восемь беспилотников ВСУ над югом России. Днем этого дня еще два украинских дрона были сбиты над Белгородской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.

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