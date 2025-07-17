На юго-востоке Украины после прилета произошли взрывы и начался пожар

В городе Днепре на юго-востоке Украины произошли взрывы после прилета. Об этом пишет «Страна.ua».

По данным издания, на месте удара началось возгорание.

Как сообщает онлайн-сервис оповещения населения, в регионе действует режим воздушной тревоги.

Накануне днем взрыв также произошел в городе Шостке Сумской области на северо-востоке Украины. А в Харькове после ночных ударов загорелось административное здание компании по разработке и обслуживанию самолетов и вертолетов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей украинского города после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.