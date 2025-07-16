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В Сумской области Украины произошел взрыв

В Шостке Сумской области Украины случился взрыв
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв произошел в городе Шостке Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Другие подробности инцидента неизвестны. На данный момент на территории Сумской области действует воздушная тревога.

До этого украинские СМИ сообщали, что в ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы.

В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины были слышны сирены воздушной тревоги.

14 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

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