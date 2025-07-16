В Харькове произошел крупный пожар

В Харькове горит компания по разработке и обслуживанию самолетов и вертолетов

В Харькове на северо-востоке Украины после ночных ударов горит административное здание компании по разработке и обслуживанию самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Bild.

«В Харькове и Кривом Роге зафиксированы удары ракетами и дронами», — говорится также в публикации.

До этого украинские СМИ сообщали, что в ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы.

В подконтрольном украинским властям Запорожье и в Киеве взрывы были неоднократными.

В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины были слышны сирены воздушной тревоги.

14 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Ранее российские войска ударили по предприятиям энергетического сектора Украины.