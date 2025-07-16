На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции прокомментировали сообщения об отказе вооружать Украину по плану Трампа

Пресс-секретарь Прима не подтвердила отказ Франции вооружать ВСУ по плану Трампа
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Франция будет закупать оружие для Украины в Европе, чтобы минимизировать зависимость от американского производства. Так пресс-секретарь правительства страны Софи Прима прокомментировала публикацию Politico о том, что Париж не поддержит план Дональда Трампа о передаче ВСУ американского оружия за счет европейских стран, пишет Le Monde.

По ее словам, Франция будет ставить в приоритет закупки оружия именно у производителей в странах Европы.

«Мы позиционируем себя в рамках поддержки вооружений с максимальным преимуществом для европейских закупок», — заявила Примас.

В то же время она прямо не подтвердила данные о том, что Франция отказалась вооружать Украину через систему, предложенную США.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Франция не будет поддерживать идею президента США Дональда Трампа по передаче Украине американского оружия за счет европейских стран. В публикации говорится, что президент Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство.

Ранее в России объяснили отказ Франции участвовать в плане Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами