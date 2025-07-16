Во Франции прокомментировали сообщения об отказе вооружать Украину по плану Трампа

Франция будет закупать оружие для Украины в Европе, чтобы минимизировать зависимость от американского производства. Так пресс-секретарь правительства страны Софи Прима прокомментировала публикацию Politico о том, что Париж не поддержит план Дональда Трампа о передаче ВСУ американского оружия за счет европейских стран, пишет Le Monde.

По ее словам, Франция будет ставить в приоритет закупки оружия именно у производителей в странах Европы.

«Мы позиционируем себя в рамках поддержки вооружений с максимальным преимуществом для европейских закупок», — заявила Примас.

В то же время она прямо не подтвердила данные о том, что Франция отказалась вооружать Украину через систему, предложенную США.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Франция не будет поддерживать идею президента США Дональда Трампа по передаче Украине американского оружия за счет европейских стран. В публикации говорится, что президент Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство.

Ранее в России объяснили отказ Франции участвовать в плане Трампа по Украине.