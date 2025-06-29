Военкоры заявили, что российские войска впервые применили авиабомбы с ускорителями

«РВ»: ВКС России впервые ударили КАБ с ускорителями по объектам в Днепропетровске

Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили корректируемые авиационные бомбы (КАБ) с ускорителями при ударе по объектам в Днепропетровске. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным военкоров, удар был нанесен в 100 километрах от линии боевого соприкосновения. Для этого применялись обновленные КАБ, оснащенные реактивными ускорителями, отметили журналисты. При этом, по информации канала, системы ПВО Украины не смогли сбить данные снаряды.

«В украинских пабликах уже высказывают опасения, что если эти управляемые ФАБы действительно пошли в серийное производство, то в ближайшее время стоит ждать регулярных прилетов по Полтаве, Днепропетровску, Николаеву и Одессе», — говорится в материале.

27 июня координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области Украины был нанесен удар по заводу, где, по предварительной информации, ремонтировали военную технику и устанавливали оборудование НАТО. Местные украинские власти до этого подтверждали, что в районе Новомосковска произошли взрывы.

Ранее эксперты объяснили значение ударов ФАБ по Днепропетровску.