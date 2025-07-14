Российские военные атаковали объекты в Харькове и области

Военные Вооруженных сил (ВС) России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Очевидец рассказал, что прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

В публикации говорится, что в результате серии ударов были поражены объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие подробности налетов не приводятся.

13 июля два украинских города оказались частично обесточены после взрывов. Издание «Общественное. Сумы» сообщило о взрыве в городе Сумы. Исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь отметил, что после этого в населенном пункте частично пропало электроснабжение. По его словам, без света остались некоторые районы Сум.

Также после налета остались без света некоторые жители города Николаев на юге Украины. В сети была опубликована видеозапись, на которой можно увидеть столб черного дыма, поднимающийся в воздух с места, куда был нанесен удар. После попадания снаряда, по всей видимости, произошел взрыв с последующим возгоранием. По данным издания «Страна.ua», на место происшествия выехали пожарные.

Что именно стало целью удара, не сообщается. Также нет сведений о пострадавших.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.