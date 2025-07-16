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Обстановку на Покровском направлении сравнили со сценарием Бахмута

«ВХ»: ситуация на Покровском направлении напоминает сценарий Бахмута и Авдеевки
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Евгений Биятов/РИА Новости

Обстановка на Покровском (Красноармейском) направлении начинает повторять отработанную модель, ранее примененную в Бахмуте (Артемовск) и Авдеевке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

По информации канала, оперативная ситуация в районе Покровска характеризуется последовательной фланговой изоляцией, давлением на линии снабжения и фронтальным оседанием после стратегического истощения сил противника.

Также отмечается смещение линии фронта от населенного пункта Удачное в сторону Райполя, что может указывать на подготовку второго вспомогательного направления.

15 июля российские солдаты взяли под контроль трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ в Покровске.

Днем ранее стало известно, что военнослужащие специального назначения группы войск «Центр» продолжают активные боевые действия с украинскими вооруженными формированиями в районе Покровска.

Ранее сообщалось о падении обороны украинской армии на западе ДНР.

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