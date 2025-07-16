Обстановку на Покровском направлении сравнили со сценарием Бахмута

Обстановка на Покровском (Красноармейском) направлении начинает повторять отработанную модель, ранее примененную в Бахмуте (Артемовск) и Авдеевке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).
По информации канала, оперативная ситуация в районе Покровска характеризуется последовательной фланговой изоляцией, давлением на линии снабжения и фронтальным оседанием после стратегического истощения сил противника.
Также отмечается смещение линии фронта от населенного пункта Удачное в сторону Райполя, что может указывать на подготовку второго вспомогательного направления.
15 июля российские солдаты взяли под контроль трассу Красноармейск (украинское название — Покровск) — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ в Покровске.
Днем ранее стало известно, что военнослужащие специального назначения группы войск «Центр» продолжают активные боевые действия с украинскими вооруженными формированиями в районе Покровска.
Ранее сообщалось о падении обороны украинской армии на западе ДНР.