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Российский спецназ ведет бои на подступах к Красноармейску

МО: спецназ группировки «Центр» ведет бои на подступах к Красноармейску в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие специального назначения группы войск «Центр» продолжают активные боевые действия с украинскими вооруженными формированиями в районе Красноармейска (Покровск). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению, расчеты FPV-дронов этой группы ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ на подступах к Красноармейску.

Как уточняется, «операторы дронов действуют не только на линии соприкосновения, нанося удары по блиндажам и укреплениям ВСУ, но также проникают в тыл противника, уничтожая колонны снаряжения и запасы Вооруженных сил Украины».

«Основной целью дроноводов становятся бронетехника, грузовики с боеприпасами и автомобили, перевозящие личный состав противника. Действия ударных дронов приводят к нарушению регулярных поставок боеприпасов и подкреплений украинских войск, что дает тактическое преимущество штурмовым подразделениям группы «Центр», — добавлено в сообщении.

11 июля Telegram-канал Mash писал, что около шести тысяч боевиков ВСУ могут попасть в «огневой мешок» под Красноармейском (украинское название — Покровск) в ДНР. В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ продвигаются на юг в Днепропетровской области. В связи с этим украинской армии приходится перебрасывать свои силы в целях укрепления обороны.

Ранее Пушилин заявил о серьезных потерях ВСУ в Часовом Яре.

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