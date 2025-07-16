Бельгия анонсировала траты на ПВО для Украины

Бельгия планирует выделить €140 млн на противовоздушную оборону (ПВО) Украины в рамках немецкой инициативы «Немедленные действия по противовоздушной обороне» (IAAD). Об этом пишет издание HLN со ссылкой на министра обороны Тео Франкена.

«Транспортные самолеты A400M также могут обеспечить логистическую поддержку», — говорится в публикации.

HLN отмечает, что первые заказы в рамках реконструкции бельгийской системы ПВО также планируется разместить уже в этом году. К этому проекту планируется привлечь собственную промышленность.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Великобритания поставит Украине пять тысяч ракет для ПВО.