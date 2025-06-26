На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный украинец рассказал о хаосе в командовании и принудительной мобилизации в ВСУ

ТАСС: командование ВСУ отправило солдат на позиции, уже занятые Россией
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины по имени Виктор рассказал ТАСС, что командование направило его отряд на позицию, которая, как позже выяснилось, контролировалась российскими военными.

По его словам, изначально на этой точке находились бойцы ВСУ, но за два дня ситуация изменилась, и без предупреждения туда вывели новых солдат.

Виктор также сообщил, что был мобилизован в армию, несмотря на серьезные проблемы со спиной. Он утверждает, что сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) не проводили медицинского обследования, а забирали всех подряд, включая людей с заболеваниями и инвалидностью. Сам он, по его словам, уже 25 лет страдает от серьезной травмы позвоночника и с трудом носит бронежилет.

Мужчина сдался в плен в районе села Яблоновка Сумской области. Вместе с ним были еще трое украинских военнослужащих, но их дальнейшая судьба ему неизвестна.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий.

Ранее другой украинский военнопленный назвал отрицательными перемены в ВСУ из-за главнокомандующего Александра Сырского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами