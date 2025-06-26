Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины по имени Виктор рассказал ТАСС, что командование направило его отряд на позицию, которая, как позже выяснилось, контролировалась российскими военными.

По его словам, изначально на этой точке находились бойцы ВСУ, но за два дня ситуация изменилась, и без предупреждения туда вывели новых солдат.

Виктор также сообщил, что был мобилизован в армию, несмотря на серьезные проблемы со спиной. Он утверждает, что сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) не проводили медицинского обследования, а забирали всех подряд, включая людей с заболеваниями и инвалидностью. Сам он, по его словам, уже 25 лет страдает от серьезной травмы позвоночника и с трудом носит бронежилет.

Мужчина сдался в плен в районе села Яблоновка Сумской области. Вместе с ним были еще трое украинских военнослужащих, но их дальнейшая судьба ему неизвестна.

До этого пленный боец Вооруженных сил Украины Вадим Чернец на допросе заявил, что, по его информации, около двух тысяч мобилизованных украинцев сбежали из поездов и автобусов по пути на обучение или в зону боевых действий.

Ранее другой украинский военнопленный назвал отрицательными перемены в ВСУ из-за главнокомандующего Александра Сырского.