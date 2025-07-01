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СМИ сообщили, что на Украине полковник ВСУ высылает повестки священникам канонической УПЦ

СПЖ: рассылкой повесток священникам канонической УПЦ руководит полковник ВСУ
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Anatolii Stepanov/Reuters

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лариса Полянская руководит масштабной рассылкой повесток священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пишет на официальном сайте украинский Союз православных журналистов (СПЖ).

«Структуре, которую возглавляет Полянская, предоставили базу данных с адресами и личными данными клириков УПЦ по всей Украине. В результате священнослужителям рассылают повестки в регионы Украины напрямую из Киева, минуя региональные ТЦК. По свидетельствам священнослужителей, местные военкомы ничего о централизованной рассылке повесток не знают», — говорится в сообщении.

По данным СПЖ, если священнослужителей не находят по месту прописки, их сразу же объявляют в розыск. Как утверждают в Союзе, Полянская находится в дружеских отношениях с главой Православной Украинской церкви Епифанием Думенко, который якобы угрожает выдачей повесток.

В конце июня этого года сообщалось, что жители Украины начали устраивать бунты против сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что как только появляются сотрудники военкомата, люди выходят и сопротивляются, бывает, по двадцать человек и более.

Ранее пленный украинец сообщил о хаосе в командовании и принудительной мобилизации в ВСУ.

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