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В Иране признали наличие проблем безопасности, выявленных в конфликте с Израилем

Президент Пезешкиан: у Ирана есть фундаментальные проблемы в безопасности
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Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на заседании министров о наличии в стране «фундаментальных проблем в безопасности», которые были выявлены во время ирано-израильского конфликта.

«Нужно провести соответствующую диагностику патологий в сфере безопасности, чтобы свести к минимуму ущерб для нашей страны», — заявил иранский лидер.

В Иране во время 12-дневного конфликта с Израилем сообщалось о десятках случаев задержаний лиц, которых иранские власти обвиняли в сотрудничестве с Израилем. Помимо этого проходила информация о сборке и использовании в интересах Тель-Авива беспилотников, в частности для осуществления диверсий в республике.

6 июля стало известно, что сотрудники Корпуса стражей исламской революции западной иранской провинции Хамадан задержали человека, связанного со службой внешней разведки Израиля «Моссад». Задержанный собирал информацию о сотрудниках иранских военных центров и центров безопасности. В дальнейшем данные планировалось передать иностранным службам разведки, подчеркивает агентство.

23 июня прокурор иранской провинции Хамадан Аббас Наджафи сообщил, что местные правоохранители арестовали гражданина европейской страны, обвиненного в работе на спецслужбы Израиля. По его словам, мужчина въехал на территорию Ирана под видом туриста. Гражданство подозреваемого не указывалось.

Ранее бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран.

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