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В Иране задержали информатора израильской разведки

FARS: КСИР задержал в Иране сборщика данных для израильской разведки «Моссад»
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Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) западной иранской провинции Хамадан задержали человека, связанного со службой внешней разведки Израиля («Моссад»). Об этом сообщает FARS со ссылкой на пресс-службу КСИР.

В публикации отмечается, что задержанный собирал информацию о сотрудниках иранских военных центров и центров безопасности. В дальнейшем данные планировалось передать иностранным службам разведки, подчеркивает агентство.

24 июня сообщалось, что КСИР задержали гражданина европейской страны по подозрению в работе на Израиль. Гражданином какой страны является задержанный мужчина, не уточняется.

23 июня прокурор иранской провинции Хамадан Аббас Наджафи сообщил, что местные правоохранители арестовали гражданина европейской страны, обвиненного в работе на спецслужбы Израиля. По его словам, мужчина въехал на территорию Ирана под видом туриста. Гражданство подозреваемого не указывалось.

Ранее бойцы ЦАХАЛ захватили сирийского разведчика по подозрению в работе на Иран.

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