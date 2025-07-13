Минобороны заявило об ударе по украинскому предприятию ВПК

Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Удары пришлись также по временным позициям подразделений ВСУ в 136 населенных пунктах.

В результате были уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot, добавили в ведомстве. Кроме того, российская система ПВО уничтожила девять бомб и 215 беспилотников.

Несколькими днями ранее в Минобороны сообщали, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам на Украине. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктура аэродрома украинской армии.

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