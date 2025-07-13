На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило об ударе по украинскому предприятию ВПК

Минобороны: ВС РФ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска поразили предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Удары пришлись также по временным позициям подразделений ВСУ в 136 населенных пунктах.

В результате были уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot, добавили в ведомстве. Кроме того, российская система ПВО уничтожила девять бомб и 215 беспилотников.

Несколькими днями ранее в Минобороны сообщали, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам на Украине. Под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и инфраструктура аэродрома украинской армии.

Ранее Рогов сообщил о взятии села Грушевское на западе ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами