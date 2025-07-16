Российские военные сбили украинский истребитель

Воздушно-космические силы России сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«ВКС России сбит самолет МиГ-29», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В конце июня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша готова передать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29.

В конце мая европейские страны объявили о новых пакетах военной помощи Украине, включая устаревшую технику и боеприпасы. Как сообщало РИА Новости, основу поставок составляют списанные танки M1A1 Abrams из Австралии и системы ПВО от Бельгии, однако США пока не подтвердили выделение дополнительных ресурсов.

Тогда, среди прочих, Италия заявила, что поставит ВСУ снаряды калибра 155 мм, 400 БТР M113 и ЗРК SAMP/T, а Польша сосредоточилась на обучении военных и передаче остатков советских истребителей МиГ-29.

Ранее Британия остановила производство истребителей Eurofighter Typhoon.