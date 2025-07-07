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Британия остановила производство истребителей Eurofighter Typhoon

FT: в Британии остановили производство истребителей Eurofighter Typhoon
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Vadim Ghirda/AP

Британская компания BAE Systems временно прекратила производство истребителей Eurofighter Typhoon из-за отсутствия заказов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Завод в Уортоне готовится отправить Катару последний самолет по контракту 2017 года на £5 млрд.

«На сборочной линии нет рабочих, остался лишь один истребитель для финальной комплектации», — передает издание слова источника.

В конце марта газета The Times писала, что Британия приобретет у США партию истребителей F-35, невзирая на то, что Соединенные Штаты при определенных обстоятельствах могут деактивировать их. Отмечалось, что Лондон закупит американские самолеты вместо европейских Eurofighter Typhoon, на приобретении которых настаивал один из крупнейших британских профсоюзов Unite.

27 марта британское издание Financial Times сообщило, что некоторые союзники США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики Трампа по отношению к НАТО.

Ранее сообщалось, что Британия закупит у США больше 10 истребителей, способных нести ядерное оружие.

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