Эксперт считает, что ПВО России перехватит ракеты Tomahawk в случае их поставок ВСУ

Россия сможет отразить атаку крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk, если их передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

Он отметил, что эти ракеты являются такими же целями, как Storm Shadow и SCALP, за одним исключением — их дальность составляет до 1,5 тыс. км при эффективной дальности 1,2 тыс. км.

«Ракеты Tomahawk Россия уничтожить может», — сказал Сивков.

Накануне военный эксперт и аналитик Сергей Глазунов выразил мнение, что США не готовы воевать с Россией, поэтому не будут передавать Украине ракеты Tomahawk, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не стоит говорить об ударах по Москве.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. После этого в американской прессе стали появляться публикации о том, что Украина может получить дальнобойное оружие для ударов по Москве.

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.