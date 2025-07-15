В России усомнились, что Трамп передаст Украине долетающие до Москвы ракеты

Соединенные Штаты не готовы воевать с Россией, поэтому не будут передавать Украине ракеты Tomahawk, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и аналитик Сергей Глазунов.

Он напомнил, что сейчас Вашингтон поставляет ВСУ ракеты ATACMS, способные долетать до Воронежа. В то же время Tomahawk являются более современными ракетами, которые способны добраться «хоть до Урала», подчеркнул эксперт.

По словам Глазунова, Трамп вычеркнул это оружие из списка желаний Украины. Аналитик не исключил, что Россия заранее сообщила США, что передача соответствующих ракет станет переходом границ.

«Может, сказали, что передача этих ракет станет объявлением войны России. Так что вряд ли они появятся у ВСУ. Все же США не готовы воевать с Россией», — сказал военный эксперт.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет WP, Трамп призвал Зеленского усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Днем ранее Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Трамп даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Какое оружие в итоге окажется у Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ заявили об «очень позитивных сигналах» из США по закупке Patriot для Украины.