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Трамп заявил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину

Трамп: ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
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Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало поставок ракет для комплексов Patriot на Украину в рамках нового соглашения. Трансляцию его заявления проводил телеканал C-SPAN.

«Они поступают из Германии, и потом Германия их заместит. И во всех случаях Соединенным Штатам все будет полностью возмещено», — сообщил глава Белого дома.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 июля Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot и содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Ранее стало известно, что Великобритания поставит Украине 5 тысяч ракет для противовоздушной обороны.

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