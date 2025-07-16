В нескольких городах Украины произошли взрывы

В Кривом Роге, Киеве и Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В подконтрольном украинским властям Запорожье и в Киеве взрывы были неоднократными.

В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги.

В ночь на 15 июля украинские СМИ также сообщали о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и Харькове.

14 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона. В публикации говорится, что в результате серии ударов были поражены объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие подробности налетов не приводятся.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.