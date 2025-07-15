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В нескольких городах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге, Запорожье и Харькове
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В Кривом Роге, Запорожье и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский «24 канал».

На протяжении нескольких часов воздушная тревога действует в 10 областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

Сегодня Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона. В публикации говорится, что в результате серии ударов были поражены объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие подробности налетов не приводятся.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в ночь на 14 июля на территории Украины произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

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