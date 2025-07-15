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Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ после взятия Воскресенки

Почти 5 км границы ДНР перешли под контроль ВС РФ после взятия Воскресенки
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие после того, как 15 июля заняли населенный пункт Воскресенка в ДНР, взяли под контроль еще около 4,5 км территории. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением данного населенного пункта под контроль российских войск перешло порядка 4,5 км государственной границы на стыке ДНР и Днепропетровской области», — сказал он.

Марочко отметил, что на данном участке фронта российские войска движутся на север и на запад.

Незадолго до этого ВС России уничтожили пункт временной дислокации украинцев у Купянска в Харьковской области. Противник потерял до 30 бойцов, а также 12 единиц автомобильной и бронетехники и одно орудие полевой артиллерии.

Марочко также отмечал, что украинские войска строят фортификации и укрепляют линию обороны сразу на нескольких участках фронта под Купянском в Харьковской области. Это означает, что киевские власти допускают оставление Купянска.

Ранее военный эксперт сообщил, что Киев минирует территории в Днепропетровской области.

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