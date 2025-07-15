На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт сообщил о ликвидации 30 солдат ВСУ после массовых купаний у Купянска

Марочко: ВС РФ уничтожили 30 солдат ВСУ после купания в водоеме у Купянска
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации украинцев у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные пренебрегли техникой безопасности и сами рассекретили свое место дислокации.

«Украинские боевики сами пренебрегли внутренними инструкциями, средствами маскировки и в дневное время суток выезжали к реке Волосская Балаклейка для массовых купаний в водоеме», — поделился подробностями Марочко.

По словам эксперта, российские военные ударили по противнику авиационной бомбой. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 30 бойцов, а также 12 единиц автомобильной и бронетехники и одно орудие полевой артиллерии.

До этого президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему ВС РФ не «шарахнули» по Украине в ответ на удары Киева западным оружием. По словам главы государства, противник хотел спровоцировать Россию и добиться того, чтобы она совершила ошибки.

Российский лидер отметил, что применять ядерное оружие необходимости не было и выразил надежду, что и не потребуется это делать. Путин подчеркнул, что у РФ достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом. Он также добавил, что примирение с украинской частью русского народа возможно.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ могут оставить Купянск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами