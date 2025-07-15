Марочко: ВС РФ уничтожили 30 солдат ВСУ после купания в водоеме у Купянска

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации украинцев у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные пренебрегли техникой безопасности и сами рассекретили свое место дислокации.

«Украинские боевики сами пренебрегли внутренними инструкциями, средствами маскировки и в дневное время суток выезжали к реке Волосская Балаклейка для массовых купаний в водоеме», — поделился подробностями Марочко.

По словам эксперта, российские военные ударили по противнику авиационной бомбой. В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 30 бойцов, а также 12 единиц автомобильной и бронетехники и одно орудие полевой артиллерии.

До этого президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему ВС РФ не «шарахнули» по Украине в ответ на удары Киева западным оружием. По словам главы государства, противник хотел спровоцировать Россию и добиться того, чтобы она совершила ошибки.

Российский лидер отметил, что применять ядерное оружие необходимости не было и выразил надежду, что и не потребуется это делать. Путин подчеркнул, что у РФ достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом. Он также добавил, что примирение с украинской частью русского народа возможно.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ могут оставить Купянск.