СМИ сообщили о взрыве в Одесской области

На Украине в Одесской области произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Данные о пострадавших или другие подробности журналисты не приводят. Известно, что на территории региона объявлена воздушная тревога.

Во вторник утром в подконтрольном украинским военным Херсоне были слышны взрывы, сообщали СМИ.

Этой ночью в Кривом Роге, Запорожье и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. На протяжении нескольких часов воздушная тревога действовала в 10 областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в ночь на 14 июля на территории Украины произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.