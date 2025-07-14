Украинский блогер сообщил об ударах по Украине и взрывах в Славянске

Шарий сообщил о ночных атаках в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях

В ночь на 14 июля на территории Украины прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его данным, удары пришлись по Киевской и Днепропетровской областям. Также, как утверждает Шарий со ссылкой на очевидцев, в городе Шостка Сумской области вблизи здания военкомата были сброшены две корректируемые авиабомбы (КАБ).

Кроме того, в Славянске также были слышны взрывы. Подробности инцидента блогер не уточнил.

До этого украинские СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевших во Львове и других городах республики. Позднее «Страна.ua» написала о разрушении здания крупного предприятия «Электрон» во Львове, специализирующегося на производстве электроники.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее учебно-тренировочный центр ЗАЭС подвергся атаке украинских дронов.