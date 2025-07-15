На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о взрывах в контролируемом ВСУ Херсоне

В подконтрольном Украине Херсоне утром слышали взрывы
true
true
true
close
РИА Новости

Во вторник утром в подконтрольном украинским военным Херсоне были слышны взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По информации онлайн-карты минцифры Украины, в этом районе с 7:25 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Сообщение о взрывах появилось также в Telegram-канале телеканала.

Херсонская область, по итогам референдума 2022 года, вошла в состав России. Однако часть территории, включая сам город Херсон, продолжает контролироваться Вооруженными силами Украины. Киев не признает результаты голосования и продолжает вести боевые действия в регионе.

Этой ночью в Кривом Роге, Запорожье и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. На протяжении нескольких часов воздушная тревога действовала в 10 областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в ночь на 14 июля на территории Украины произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами