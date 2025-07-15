Украинские СМИ сообщили о взрывах в контролируемом ВСУ Херсоне

Во вторник утром в подконтрольном украинским военным Херсоне были слышны взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По информации онлайн-карты минцифры Украины, в этом районе с 7:25 по местному времени была объявлена воздушная тревога. Сообщение о взрывах появилось также в Telegram-канале телеканала.

Херсонская область, по итогам референдума 2022 года, вошла в состав России. Однако часть территории, включая сам город Херсон, продолжает контролироваться Вооруженными силами Украины. Киев не признает результаты голосования и продолжает вести боевые действия в регионе.

Этой ночью в Кривом Роге, Запорожье и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. На протяжении нескольких часов воздушная тревога действовала в 10 областях Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что в ночь на 14 июля на территории Украины произошли несколько взрывов. По его словам, их зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях. Кроме того, звуки взрывов раздались в городе Славянске на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.