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СМИ сообщили об ультиматуме нацбатов ВСУ командованию под Сумами

ТАСС: нацбаты ВСУ требуют распределения солдат по их подразделениям под Сумами
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Нацбатальоны ВСУ из-за потерь требуют распределения солдат по их подразделениям под Сумами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Массовые потери и низкая мотивация военнослужащих 150-х бригад на сумском направлении вызвали волну недовольства ярых украинских националистов командованием ВСУ. Они требуют расформирования всех новых подразделений и перераспределения личного состава и техники», — поделился собеседник агентства.

До этого замкомандира бригады Нацгвардии «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Святослав Паламар осудил распространение «воровских понятий» среди бойцов украинской армии.

По мнению журналистов украинского издания «Страна.ua», вероятно, так Паламар прокомментировал избиение майора «Азова» Андрея Кориневича бойцами 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди которых были ранее судимые люди. Хотя прямо он не стал упоминать этот инцидент.

Ранее сообщалось, что ВСУ избивали мирных жителей во время ночных обходов в Курской области.

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