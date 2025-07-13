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ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии

RT: под Давыдовым Бродом ликвидировали полигон с молдавскими наемниками
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На Украине в результате удара российских войск по учебному полигону ВСУ были ликвидированы несколько иностранных наемников из Молдавии. Об этом сообщил RT со ссылкой на молдавские Telegram-каналы, которые упомянули неназванные источники в Минобороны.

По информации каналов, молдавские военнослужащие проходили подготовку в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Их отправили туда якобы в рамках негласной договорённости между президентами Майей Санду и Владимиром Зеленским, с целью обмена боевым опытом.

По предварительным данным, из десяти направленных бойцов четверых устранили, а еще двое получили ранения.

Официальных комментариев властей Молдавии по этому поводу на момент публикации не поступало.

До этого украинские военнослужащие бросили подразделение, состоящее из 30 колумбийских наемников, на позициях в районе населенного пункта Юнаковка в Сумской области. По данным журналистов, бойцы ВСУ отступили на данном участке фронта, но намеренно не оповестили об этом иностранцев. Теперь наемникам приходится в одиночку оборонять позиции у Юнаковки.

Ранее российские военные уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ.

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