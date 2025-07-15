Власти Украины эвакуируют в среднем 50 жителей Харьковской области в день

Синегубов: Украина в Харьковской области эвакуирует в среднем по 50 человек в день

Украинские власти эвакуируют в среднем около 50 человек в день в Харьковской области. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада».

«На северном, северо-восточном направлениях, в самом Купянске <...> в среднем мы эвакуируем с этих направлений более 50 человек в день», — сказал он.

Синегубов добавил, что на данном направлении ожидается увеличение интенсивности эвакуации.

Недавно депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что жители Сум, которые не могут участвовать в обороне, должны покинуть город. Она отметила, что решение покинуть город и уехать в более западные регионы страны — вопрос их собственной безопасности.

До этого сообщалось, что в Сумской области на северо-востоке Украины, граничащей с Россией, было принято решение о принудительной эвакуации жителей еще из 11 населенных пунктов. Тем временем российские войска продолжают продвигаться вглубь Сумской области.

Ранее эксперт объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области.