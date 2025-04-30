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Эксперт объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области

Рогов: Украина опасается лояльности жителей Днепропетровской области к России
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Организация Киевом обязательной эвакуации жителей приграничных сел Днепропетровской области связана с тем, что украинские власти опасаются лояльности местного населения к России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии», — объяснил он.

В Днепропетровской области местные жители зачастую стараются помочь, сообщая координаты дислокации Вооруженных сил Украины, добавил Рогов.

Накануне сообщалось, что в ряде населенных пунктов на востоке Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми. По информации «Военной хроники», речь идет о селах Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Уточняется, что формулировка «обязательная эвакуация» говорит о том, что ситуация в регионе близка к военному либо гуманитарному коллапсу.

При этом факт эвакуации в глубине Днепропетровской области является косвенным подтверждением того, что командование украинской армии не исключает продвижения Вооруженных сил России значительно дальше текущей линии боевого соприкосновения, добавило издание.

Ранее в России раскрыли действия ВСУ в Днепропетровске.

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