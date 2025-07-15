На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор рассказал подробности о дронах ВСУ, атаковавших Белгород

Военкор Алехин: ВСУ впервые применили дроны «Дартс» для атаки на Белгород
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Украинская армия впервые применила в боевых условиях беспилотник типа «Дартс» — для атаки на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин.

«Противник впервые применил по Белгороду беспилотник «Дартс». <...> Минимум три «Дартса» сбили над Белгородом», — написал военкор.

По его словам, дроны такого типа собирают в Харькове, и стоимость каждого из них оценивается в $1000. Корпус беспилотника делают из фанеры и пенопласта, он способен переносить порядка 4 кг взрывчатки и имеет частичную защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Дальность полета «Дартса» оценивается в 50 км, он может развивать скорость до 160 км/ч.

15 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова атаковали здание суда в Белгороде. В результате инцидента пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области беспилотник упал рядом с частным домом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами