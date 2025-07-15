Военкор рассказал подробности о дронах ВСУ, атаковавших Белгород

Украинская армия впервые применила в боевых условиях беспилотник типа «Дартс» — для атаки на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный журналист, полковник запаса Геннадий Алехин.

«Противник впервые применил по Белгороду беспилотник «Дартс». <...> Минимум три «Дартса» сбили над Белгородом», — написал военкор.

По его словам, дроны такого типа собирают в Харькове, и стоимость каждого из них оценивается в $1000. Корпус беспилотника делают из фанеры и пенопласта, он способен переносить порядка 4 кг взрывчатки и имеет частичную защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Дальность полета «Дартса» оценивается в 50 км, он может развивать скорость до 160 км/ч.

15 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова атаковали здание суда в Белгороде. В результате инцидента пострадал мирный житель. Женщину с осколочным ранением лица, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области беспилотник упал рядом с частным домом.