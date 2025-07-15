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Рогов рассказал об атаке ВСУ на Энергодар

Рогов: ВСУ атаковали Энергодар при помощи артиллерии и беспилотников
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Украинские военные нанесли удары по городу Энергодару в Запорожской области при помощи беспилотников и артиллерии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В данный момент боевики ВСУ проводят комбинированную массированную атаку на Энергодар, применяя артиллерию и ударные беспилотники», — сообщил Рогов.

По его словам, украинская армия попыталась поразить здания администрации и ТЭЦ.

14 июля пресс-служба Запорожской АЭС сообщала, что накануне украинские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру на территории станции. Вооруженные силы Украины выпустили три беспилотных летательных аппарата по зданию, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Отмечалось, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки дважды обстреляли ДНР.

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