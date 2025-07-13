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ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли ДНР

ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли населенные пункты ДНР
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Evgeniy Maloletka/AP

Украинские войска за минувшие сутки дважды обстреляли населенные пункты ДНР, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины.

«[Зафиксировано] два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обе атаки противника произошли на горловском направлении. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

До этого стало известно, что украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, сообщили в российском СК. Атаке подвергся Ворошиловский район города. В торговых рядах напротив ЦУМа возле рынка «Сокол» вспыхнул пожар, повреждено несколько автомобилей.

Позже Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Трудовские на западе Донецка, в результате чего четыре человека получили ранения.

Ранее ВСУ обстреляли город-спутник ЗАЭС Энергодар.

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