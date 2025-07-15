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Минобороны сообщило о перехвате более 100 дронов и снаряда HIMARS за сутки

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 103 дрона, снаряд HIMARS и семь авиабомб
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Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 103 беспилотника самолетного типа, ракету американской системы HIMARS, а также семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены в разных регионах страны. Уточняется, что дроны были сбиты как в приграничных областях, так и в глубине территории.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

До этого швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что ВС РФ успешно подавляют противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем. По данным издания, Киеву становится все сложнее противодействовать российским дронам, которые создаются с применением новых технологий.

Ранее на Западе заявили о грядущем «катастрофическом провале» Киева.

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