Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 103 беспилотника самолетного типа, ракету американской системы HIMARS, а также семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены в разных регионах страны. Уточняется, что дроны были сбиты как в приграничных областях, так и в глубине территории.

За минувшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 беспилотников уничтожили в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

До этого швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что ВС РФ успешно подавляют противовоздушную оборону Украины с помощью постоянно развивающихся беспилотных систем. По данным издания, Киеву становится все сложнее противодействовать российским дронам, которые создаются с применением новых технологий.

Ранее на Западе заявили о грядущем «катастрофическом провале» Киева.