Системы ПВО сбили восемь украинских дронов над двумя регионами РФ

Минобороны: системы ПВО сбили восемь БПЛА над Крымом и Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь украинских крылатых дронов над двумя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что два беспилотника были сбиты над Крымом, а шесть — над Белгородской областью в период с 10:00 до 11:00 мск.

До этого сообщалось, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

14 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области.

Ранее стало известно, сколько человек пострадали в результате атаки ВСУ по Воронежу.