Стало известно, сколько человек пострадали в результате атаки ВСУ по Воронежу

Как минимум 15 человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Воронежу, сообщает Telegram-канал Baza.

«Среди пострадавших есть несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Повреждения были зафиксированы в центре города, в том числе на Плехановской улице, пострадало здание бизнес-центра «галерея Чижова», и в Политехническом переулке.

О пострадавших сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев, однако точное количество он не уточнял. Он добавил, что в одном из районов области в плечо была ранена местная жительница, женщину госпитализировали.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.