Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Белгородской области

Минобороны: над Белгородской областью менее чем за час сбили три дрона ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны утром 15 июля менее чем за час уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны самолетного типа были нейтрализованы в период с 8:15 до 9:00 по московскому времени. Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области.

Ранее Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.