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На Сумском направлении солдаты ВСУ сдаются в плен ВС РФ

ТАСС: солдаты ВСУ связываются с ВС РФ для сдачи в плен на Сумском направлении
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские солдаты связываются с ВС РФ, чтобы сдаться в плен на Сумском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Случаи, когда украинский солдат добровольно выходит на связь с российскими военнослужащими, единичны, однако они все же есть», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что остальные бойцы ВСУ предпочитают скрываться в подвалах и ждать солдат ВС РФ группировки «Север». При попытке самостоятельно перейти на российскую сторону им грозит ликвидация со стороны своих же.

Чтобы связаться с российскими военными, родственники солдат ВСУ или сами военнослужащие отправляют обращения в бот обратной связи «Сохрани себе жизнь».

До этого генерал-лейтенант Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что украинские военные выставляют заградительные отряды на Сумском направлении.

Заградотряды не позволяют украинским войскам отступать, а также сдаваться в плен, сказал Алаудинов.

Ранее появилась информация о потерях ВСУ в зоне действий группировки войск «Юг».

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