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Штурмовик ВС РФ рассказал, как украинские бойцы сдаются в плен

ТАСС: военные ВСУ начали чаще сдаваться в плен, избегая вступления в бой
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Kai Pfaffenbach/Reuters

Украинские военнослужащие в последнее время стараются как можно раньше сдаться в плен солдатам Вооруженных сил РФ, избегая вступления в бой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российского штурмовика с позывным «Луна».

Мужчина занимает должность командира штурмовой мотогруппы в составе группировки войск «Восток».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на поле боя. У украинских солдат нет достаточного количества ресурсов и провизии, чтобы вести боевые действия.

«Заходишь к ним на позицию, а у них там все скудно, бедно. Спрашиваешь у них, они не хотят воевать, стараются больше сдаваться», — рассказал «Луна».

Он добавил, что некоторые бойцы ВСУ все же пытаются «огрызаться». Но таких людей остались единицы.

Как сказал штурмовик, ему пока не доводилось встречаться в бою с иностранными наемниками ВСУ. Мужчина уточнил, что сейчас украинские формирования в основном состоят из мобилизованных стариков.

2 июля в российских силовых структурах заявили, что военнослужащие ВСУ на Сумском направлении добровольно выходят на связь с бойцами ВС РФ и изъявляют желание сдаться в плен.

Ранее журналисты узнали, что Служба безопасности Украины «прессует» семьи сдавшихся в плен солдат.

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