Стало известно, что Трамп рассматривал возможность поставок Украине ракет «Томагавк»

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк», способных долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет обозреватель Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

По словам обозревателя, сейчас «Томагавки» исключены из списка поставок, но их могут добавить позже, если Трамп захочет иметь больше рычагов давления на Москву. Однако американский президент может разрешить ВСУ использовать 18 ракет ATACMS на их полную дальность — 300 км.

«Трамп решил пойти на эскалацию по трем причинам <...> Во-первых, он считал, что [президент РФ Владимир] Путин проявляет к нему неуважение, притворяясь готовым заключить мир, но игнорируя призыв президента США к прекращению огня. Во-вторых, он увидел эффективность военной мощи США в использовании бомбардировщиков B-2 и ракет «Томагавк» против Ирана. И в-третьих, он считал, что Путин будет вести переговоры только в случае угрозы применения большей силы. Как любят говорить русские, Трамп решил «пойти на эскалацию для деэскалации», — пишет Игнатиус.

До этого газета Politico писала, что Трамп полагает, будто у России есть преимущество и она победит в конфликте на Украине, несмотря на его негативную риторику в адрес российской стороны.

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.