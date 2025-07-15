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СМИ рассказали, кого Трамп считает победителем в конфликте на Украине

Politico: Трамп считает, что Россия победит в конфликте с Украиной
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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп считает, что у России есть преимущество и она победит в конфликте на Украине, несмотря на его негативную риторику в адрес российской стороны. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

«Трамп считает, что Россия победит в конфликте, и вопрос только в том, сколько времени на это потребуется», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома, который пожелал остаться анонимным.

Накануне Трамп заявил о намерении ввести вторичные пошлины «примерно в 100%» в отношении России и стран, являющихся ее торговыми партнерами, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине.

По словам главы Белого дома, Россия и Украина «были близки к заключению сделки четыре раза», но тем не менее «ничего не произошло». Он выразил надежду на то, что теперь Москва будет «более серьезно относиться к переговорам».

Ранее в Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором с Путиным.

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