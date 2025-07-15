Стало известно число пострадавших при атаке на Воронеж

Mash: во время атаки ВСУ на Воронеж пострадали пять человек

Во время удара по Воронежу Вооруженными силами Украины пострадали пять человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, не уточняя источник информации.

По его данным, факт атаки подтвердили местные жители. Все пострадавшие, как утверждается, получили легкие ранения. Официальных подтверждений пока не поступало.

О пострадавших сообщал и губернатор Воронежской области Александр Гусев, однако точное количество он не уточнял. Он добавил, что в одном из районов области в плечо была ранена местная жительница, женщину госпитализировали.

Также видео с места прилета опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным журналистов, летательный аппарат повредил остекление у дома на улице Плехановская, 40. Сейчас место оцеплено.

Министерство обороны России этим утром сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.