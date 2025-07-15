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В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадали несколько человек

Гусев: в Воронежской области жители получили легкие ранения при атаке БПЛА
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале о пострадавших среди гражданского населения в результате атаки БПЛА.

По его словам, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских беспилотников в небе над регионом.

«В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь», — поделился Гусев.

Он добавил, что в одном из районов области в плечо была ранена местная жительница, женщину госпитализировали.

Повреждения получили несколько квартир в многоэтажных домах в Воронеже, а также несколько торговых объектов и автомобилей.

Гусев напомнил жителям региона, что нельзя приближаться к БПЛА и их фрагментам, так как это может быть опасно.

До этого Гусев сообщал, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа и одном из районов региона несколько беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Гладков показал момент удара дрона ВСУ по «Белгород-Арене».

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