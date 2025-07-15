В Липецкой области беспилотник упал рядом с частным домом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что в Ельце беспилотник упал на территории промышленной зоны, есть пострадавший.
«Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.
Артамонов отметил, что сотрудники экстренных и профильных служб работают на месте происшествия.
Глава региона добавил, что в Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом. По словам Артамонова, пострадавших в результате этой атаки нет.
До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь заявлял, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Верхнедонском районе.
15 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа и одном из районов региона несколько беспилотных летательных аппаратов.
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