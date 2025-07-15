В Ростовской области уничтожили беспилотник

Силы и средства противовоздушной обороны ночью сбили в Верхнедонском районе Ростовской области беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По имеющимся предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

15 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа и одном из районов региона несколько беспилотных летательных аппаратов.

За день до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя, в том числе двухлетний мальчик, пострадали в Шебекинском округе в результате атаки беспилотников. По его словам, ребенка доставили в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадиной височно-теменной области. Помимо этого, к медикам обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на автомобиль в городе Шебекино.

Ранее Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.