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Российские военные уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа

Гусев: силы ПВО сбили несколько беспилотников в пригороде Воронежа
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Inna Varenytsia/Reuters

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили в пригороде Воронежа и одном из районов региона несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений.

В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, отметил Гусев.

7 июля более 10 пассажирских поездов задержали на юге Воронежской области в связи с повреждением контактной сети на железнодорожном перегоне Журавка — Митрофановка. Комментируя ситуацию, Гусев заявил о падении обломков перехваченных дронов на железнодорожные пути. Он отметил, что из-за этого специалистам пришлось задержать несколько поездов.

5 июля Гусев сообщил, что в небе над Воронежской областью уничтожены свыше 24 БПЛА. По его словам, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков дрона произошел обрыв линии электропередачи. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Также оказалась повреждена кровля частного дома и гаража, добавил губернатор.

Ранее Гладков показал момент удара дрона ВСУ по «Белгород-Арене».

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