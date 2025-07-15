В Польше обвинили ВСУ в нерациональном использовании системы Patriot

Украинская армия нерационально отнеслась к применению ракет системы Patriot, из-за чего теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от поставок США. Об этом пишет Wirtualna Polska.

Главный редактор ежемесячника Wojsko i Technika Анджей Кинский, ссылаясь на эксперта, заявил, что ВСУ использовали Patriot очень активно и расходовали больше ракет, чем было нужно. Кинский отметил, что так же Украина поступала и с другим ракетным вооружением, например, с первой партией ракет IRIS-T из Германии.

Отмечается, что по этой причине Украина зависит от переменчивой политики президента США Дональда Трампа.

Накануне Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что союзники США смогут выделить 17 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для Украины.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

По словам Трампа, американская сторона будет готова в дальнейшем передать союзникам новые системы ЗРК взамен тех, которые передадут Киеву.