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В Госдуме рассказали, как 40-градусная жара влияет на боевую обстановку на линии фронта

Депутат Водолацкий: 40-градусная жара осложняет боевую обстановку в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая обстановка в зоне специальной военной операции (СВО) осложняется из-за 40-градусной жары. Об этом ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Сложная ситуация сейчас на всех направлениях, и не из-за того, что стали больше оружия поставлять Украине, а из-за того, что температура зашкаливает за 40 градусов, это не хорошо и не комфортно для наших военных», — сказал парламентарий.

Он отметил, что, несмотря на жаркую погоду, бойцы Вооруженных сил РФ продолжают двигаться вперед на Запорожском направлении, в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в городах ДНР побила рекорд 1996 года. Так, в Амвросиевке столбики термометров показали отметку в +41,2°C.

В последние дни из-за жары в ДНР начали происходить природные пожары. Так, 9 июля более 500 сотрудников МЧС были привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории республики. Уточнялось, что огнем охвачены сотни гектаров сухостоя, при этом обстановка остается стабильно сложной. Самые крупные возгорания ликвидируют в Амвросиевском, Шахтерском, Харцызском, Тельмановском, Новоазовском муниципальных округах и городском округе Енакиево.

Ранее синоптик спрогнозировал аномальную жару до +42°C на юге России.

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